VIDEO: Esto fue lo que sucedió con la niña que jugaba con una pitón - Emisoras Unidas

El coleccionista de serpientes, Jamie Guarino, insiste en que su hija que tenía 14 meses no estaba en peligro por la serpiente gigante.

El video que se hizo viral hace algunos años mostraba como una pitón de 13 pies se envolvía alrededor de la cabeza de la pequeña, mientras su padre observaba.

Usuarios comentan que es “peligroso”

Jamie Guarino, de Walled Lake, Detroit, Estados Unidos, insistió en que su hija Alyssa, de 14 meses, no estaba en peligro por su culebra gigante de diez años Nay-Nay en ese momento.

Aunque el video fue grabado hace algunos años, el debate sobre él se ha reavivado después de que Beast Buddies lo compartió en Facebook el lunes, un canal de medios que muestra a los dueños obsesionados con sus mascotas exóticas.

El Sr. Guarino dijo que lanzó el video para desafiar las percepciones de las personas sobre las serpientes y para demostrar que los temores humanos sobre ellas son a menudo irracionales.

“Estaba demostrando el simple hecho de que las serpientes no son criaturas malvadas”, dijo en el video.

“Pueden ser una mascota amorosa a pesar de su mala reputación. Mi hija no corría ningún peligro”. “Hay un 95% más de ataques de perros que de serpientes”, dice en el video.

“Cuando las personas ven este clip, reaccionan principalmente con miedo o negatividad y no entiendo por qué. Como pueden ver, la serpiente simplemente vagabundea y no tiene interés en morderla, asfixiarla o tragarla”, continuó. “Este es un miedo incrustado y creo que a las personas se les lava el cerebro”.

Jennifer L Moyer escribió: “Eso es medir el peso y la masa de este niño para una comida futura, pero… eso no es asunto mío”.

Pero Jody Lord no estuvo de acuerdo y escribió: “Para todos los que dicen esto es malo, esto es una locura. Es un accidente esperando a que un herido responsable sepa que sus serpientes conocen su temperamento. Esto no es más peligroso que dejar a tu bebé con un gatito. Oh, espera. el gatito realmente representa más una amenaza que esta serpiente”

Sin embargo, la pequeña de 14 meses ya tiene seis años y aún sigue jugando con la misma pitón.