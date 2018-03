VIDEO: Eugenio Derbez pasó incómodo momento por chiste sobre Donald Trump - Emisoras Unidas

“Coco lleva a un niño mexicano de 12 años de la tierra de los vivos a la frontera de la de los muertos. En el más allá no hay muros”, dijo Eugenio Derbez.

“In the afterworld there are no walls.” #Oscars90 #VivaMexivo via @ABC pic.twitter.com/l84DWtw55u

— Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) 5 de marzo de 2018