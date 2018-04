VIDEO: Fey revela por qué motivo se quitaba años cuando ganó popularidad - Emisoras Unidas

La intérprete de “Azúcar amargo” habló sobre uno de los misterios que envolvió su carrera cuando alcanzó la fama.

Fey obtuvo el éxito en los años 90. Con sencillos como: “Media Naranja”, “Gatos en el balcón”, “Ni tú, ni nadie”, entre otros, la convirtió en toda una referente de la música pop.

Sin embargo, Fey se vio envuelta en uno de los mayores misterios jamás creados en la música pop de México pues en más de una ocasión a lo largo de su carrera fue señalada de quitarse años. Pero ¿Cuál era el motivo?

Después de muchos años, Fey habla sobre ello.

“Cuando empecé con Toño Verón yo tenía 21 años, pero me dijeron no, no, no y pusieron en el presskit (paquete de prensa) que yo tenía 17 años, eran cuatro años de diferencia. De hecho fue algo que ni me lo consultaron”.

Fey aseguró que la primera vez que supo que tenía ‘diecisiete años’ la tomó por sorpresa y afirmó que de ahí en adelante no supo como lidiar con ello hasta que la propia edad comenzó a notarse.

En mi primera entrevista tal cual estaban leyendo el papel y me dijeron que tengo 17 años y cuando me lo dicen me quede viendo a todos y dije “¿17?… A lo lejos me dijeron que no le prestara importancia a esto. Desde ese entonces, nadie me creía porque veían mi cara de que no podía mentir por mi edad”.

“Lo hicieron porque en el mundo del espectáculo todo el mundo se baja la edad, según para que ‘duren más tiempo’”, agregó la artista.