VIDEO: Fue expulsado de un club nocturno y regresó para atropellar a 13 personas - Emisoras Unidas

Un joven de 21 años que fue expulsado de un club nocturno en el Reino Unido, regresó con su camioneta y la estrelló contra las personas que estaban en ese bar.

El sujeto embistió con su vehículo un club nocturno en Reino Unido, dejando 13 personas heridas en la pista de baile, informaron las autoridades británicas.

So @officialgiggs was performing at a club near me some guys weren’t let in so they drove their car through the club ??? Ambulances and fire staff there pic.twitter.com/Jx7GcEjb5U

— W I L S H (@TwoFourFours) 18 de marzo de 2018