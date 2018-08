El debut como futbolista de Usain Bolt no fue lo esperado - Emisoras Unidas

El considerado hombre más veloz del mundo debutó con el Central Coast Mariners de Australia en un partido en el que pudo marcar un gol, pero irónicamente falló la ocasión por no ser lo suficientemente veloz para alcanzar el balón.

El caribeño de 32 años de edad debutó en el Central Coast Stadium de Gosford, Australia, en un amistoso ante el Central Coast Selection.

Bolt jugó 19 minutos en la victoria de su equipo por 6-1 y su actuación dejó varios pases fallados, un disparo que envió el balón lejos del arco rival y una ocasión en la que le asistieron el esférico con un pase lateral ya con el arco vacío, pero ni el hombre más rápido del planeta pudo llegar a rematar la pelota y así firmar su primer gol como profesional.

Enjoyed getting some playing time tonight with the Central Coast Mariners FC. Thanks to all the fans who came out to support. #CCMFC #dontthinklimits #workinprogress pic.twitter.com/NM5pRMVLlf

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 31 de agosto de 2018