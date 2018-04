VIDEO: Futbolista celebra de forma curiosa su anotación - Emisoras Unidas

El futbolista Stefan Blanaru, que juega en la Liga 2 de Rumanía, realizó una curiosa celebración después de marcar un gol el pasado 14 de abril.

Tras culminar el tercero de los cuatro tantos que el FC Hermannstadt anotó ante el Luceafarul Oradea, ese jugador se dirigió a la tribuna para celebrar su éxito.

El futbolista subió las grada y aplaudió como un hincha más.

Romanian football is really amazing. Best ever. Absolutely brilliant. Blanaru scores for Sibiu then goes to the stands and APPLAUDS himself. Absolute genius. Have you seen a better goal celebration? pic.twitter.com/mLBSTqtWfa

— Emanuel Roşu (@Emishor) 14 de abril de 2018