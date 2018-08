Video: Futbolista con mala puntería "castiga" a aficionada distraída - Emisoras Unidas

Este incidente ocurrió en la previa del partido entre el Burnley y el Basaksehir de Estanbul, correspondiente a la fase clasificatoria de la Europa League.

La aficionada del Burnley F. C. inglés fue víctima de la mala puntería de uno de los jugadores de su equipo favorito, quien le propinó de forma involuntaria un pelotazo en la cabeza. El incidente ocurrió el 16 de agosto en el estadio Turf Moor de Burnley, previó al partido que el conjunto local iba a disputar contra el Basaksehir de Estambul turco, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria de la Europa League de la UEFA.

En las imágenes que se han hecho virales en redes sociales, se mira a los futbolistas del Burnley practicando disparos a portería, pero el remate de uno de los jugadores se va desviado e impacta en la frente de la mujer, que se encontraba distraída. Testigos comentaron que no sufrió ningún daño mayor y que después de colocar hielo, se encontraba bien.

Meanwhile at Turf Moor last night…😂 #twitterclarets #BurnleyFC @TurfMoorLoyal pic.twitter.com/qvrZwZKajt

— BurnleyTurf (@BurnleyTurf) 17 de agosto de 2018