VIDEO: Guardián escucha ruidos en estadio que cuidaba y esto fue lo que descubrió - Emisoras Unidas

Un guardián cansado de los constantes ruidos que escuchaba en el estadio que cuidaba, decidió realizar una inspección para descubrir de qué se trataba.

El hombre se encontraba de turno en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, en Argentina, donde constantemente escuchaba ruidos, a pesar de que el lugar estaba completamente solo.

Cansado de eso, decidió buscar de dónde venía ese sonido con su celular en la mano y lo que encontró lo dejó “congelado”.

En el video, que se volvió viral en las últimas horas, se puede ver cómo el guardia de seguridad del recinto deportivo relata con mucho miedo lo que sucede. “Son las once de la noche y es la tercera vez que escucho este ruido de m…, no sé que está pasando“, dice en el video.

“Lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente porque esto nunca me pasó. Estoy podrido“, relata mientras baja las escaleras del lugar. Ya abajo, encuentra una puerta que, aparentemente, se golpea sola, sin embargo, grande fue su sorpresa al entrar a la habitación y descubrir que no había nadie. “¿Cómo m… puede ser que no haya nada? Ya es tercera vez que entro y no hay nada. ¡Dios, me quiero ir!“, se le oye decir.