VIDEO: Hombre se salva de morir y ahora asegura que un espíritu de niña lo atormenta - Emisoras Unidas

La historia del mexicano Beto Ortega está aterrorizando a todos en redes sociales. Este hombre estuvo al borde de la muerte por un paro cardíaco y ahora comenta que el espíritu de una niña lo persigue.

Para comprobarlo publicó varios videos. Ortega contó que estuvo internado en el hospital de gravedad y que mientras ‘dormía’ soñaba con una niña que le ofrecía sanarlo. “Antes de despertar de lo que me pasó, soné con un niña, no vi su rostro, no sé quién era, pero me dijo: Tengo un peluche, para que se alivie, para que se cure”, comentó.

Su historia se pone más aterradora cuando confiesa que al despertar su esposa tenía algo para él. “Vino una niña muy bonita y te dejó este peluche y me dijo: déselo al señor para que se cure”, dijo Ortega.

Después de eso, en la casa del hombre suceden actividades paranormales las cuales él quiso grabar en videos y demostrarlo a todos.

“No sé si el muñeco sea el medio por el que suceden las cosas, pero quiero que esto se vaya. Yo no era creyente pero cuando te pasa dices ¡wow! No quiero empeorar las cosas haciendo algo que no debo de hacer”, declaró en un video que difundió para contar su historia.

Estos son los tres videos que se han hecho virales. Mucho usuarios comentan que la información es falsa.