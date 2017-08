VIDEO: ¡Increíble! Echan a Jay Colindres de un hotel “por ser gay”

Compartir Facebook

El actor guatemalteco Jay Colindres aseguró sentirse indignado totalmente al ser discriminado en un hotel en Ecuador “por ser gay”.

“Los productores del evento me pusieron en este hotel no por ser el mejor, ni el hotel más fino del área si no por ser céntrico”, se refirió al hotel Marcelius.

Además, calificó de tristes los actos del lugar donde no lo dejaron hospedarse y le parece increíble que “estos actos pasen en pleno 2017”.