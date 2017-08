VIDEO: Intentaron burlarse de la Policía, terminaron avergonzados

Dos jóvenes que intentaron burlarse de la Policía de Lawrence, Kansas, fueron avergonzados por los oficiales.

Uno de los jóvenes se acercó a un vehículo con el logotipo de la ciudad de Lawrence, exhaló vapor, e hizo algunas señales queriendo parecer rudo, mientras otro lo grababa con la cámara de su celular.

El video lo compartió Albert Blake y etiquetó al Departamento de la Policía.

Los oficiales le respondieron en Twitter: “Lo siento Blake, esto es incómodo, pero eso no es un carro de la Policía. Usted vaporizó delante de un vehículo del servicio del agua, ¯\_(ツ)_/¯”.

I’m sorry Blake, this is awkward, but that’s not a police car. You vaped in front of a water service vehicle.

¯\_(ツ)_/¯ https://t.co/ecn6aVHstX

— Lawrence Police (@LawrenceKS_PD) 19 de agosto de 2017