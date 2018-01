VIDEO: Jen Selter es expulsada de un avión tras incidente - Emisoras Unidas

La modelo y figura del fitness estadounidense Jen Selter fue expulsada de un vuelo de American Airlines tras un confuso incidente ocurrido la tarde del sábado pasado.

Fue la propia celebridad quien dio a conocer casi en vivo lo ocurrido a través de su Instagram Stories.

La expulsión de Jen Selter del vuelo se dio luego de que esta y su hermana discutieron con una azafata y el piloto del avión.

“Jen estaba sentada cuando otro pasajero se fue al baño y ella decidió levantarse y sacar algo de la maletera superior. La azafata le pidió que se siente y la celebridad del fitness se negó. Ahí empezó el problema”, detalló el portal TMZ.

Just like that, 5 cops coming at me. Worst experience American Air ✌🏼 pic.twitter.com/1LY1NrAQ3k

— Jen Selter (@JenSelter) 28 de enero de 2018