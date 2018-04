VIDEO: "Jesús" intenta subir la cruz por la escalera eléctrica y todo termina mal - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Un hombre disfrazado de “Jesús” intentó subir una cruz por una escalera eléctrica, sin embargo, cometió un grave error.

Sube la escalera eléctrica

Se desconoce en qué lugar fue grabado el video. En el mismo se mira a un joven que protagoniza a “Jesús” y que intenta subir por la escalera mecánica cargando una cruz de madera.

Sin embargo, el sujeto comete el error de llevar la cruz parada, provocando una divertida escena que ha hecho reír a miles de personas en YouTube y otras redes sociales. Cuando el hombre está por llegar al final de la escalera eléctrica, la parte superior de la cruz de madera queda atorada en el techo, provocando la risa del testigo que grababa todo con su teléfono.

“Jesus Fails to Recognize the Sheer Size of His Burden” (Jesús no reconoce el tamaño de su carga), fue el título que le dio a este video.