VIDEO: Jimmy Fallon hace llorar a Ariana Grande durante entrevista - Emisoras Unidas

Ariana Grande luchó por contener las lágrimas cuando apareció en su primera entrevista televisiva desde el ataque terrorista en el Manchester Arena.

La cantante, de 24 años, brilló visiblemente durante una entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon el martes, que marca su primera aparición televisada desde el atentado de hace un año.

Fallon, de 43 años, elogió al cantante de One Last Time por su valentía después del trágico evento y le agradeció su participación en el programa.

Jimmy dijo: “No te he visto en más de un año, probablemente, y no te he visto desde los trágicos acontecimientos que sucedieron en Manchester”.

“Sé que es duro para todos, difícil para los fanáticos y difícil para ti, y sé que no has hecho ninguna entrevista, y lo entiendo. Solo quería agradecerle por venir al show y por ser fuerte y entretenida y por aparecer y regresar a Manchester”, agregó.

En respuesta, Ariana pareció levantarse y dijo: ‘Gracias, gracias’.

La cantante apareció en el programa para promocionar su nuevo sencillo No Tears Left To Cry, que más tarde interpretó ante el público.