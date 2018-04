VIDEO: Joven hermosa se roba el "show" en acto de graduación - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Una estudiante de la Universidad KwaZulu-Natal en Sudáfrica se llevó el “show” en su graduación al pasar al recibir su título de una manera original. Compañeros y maestros quedaron sorprendidos con la participación de la bella joven y el video inmediatamente se hizo viral.

Recuerdo de por vida

Para todo graduando el momento de ceremonia se queda grabado de por vida. Para esta joven de 22 años nunca pasará al olvido.

Alicia Palan, quien se graduó de una Universidad en Sudáfrica, subió al estrado para recibir su diploma y reconocimiento, haciendo uso de sus dotes como modelo, no evitó robarse el show marcando unos contundentes pasos en el estrado.

Al ser llamada para recibir los honores, ante la mirada de sus compañeros de promoción, la bella joven convirtió el escenario en una pasarela de modas mientras recibía su banda de graduanda. Ella sabía que todo quedaría grabado por lo que no dudó en compartir su espectacular participación a través de un video que subió a las redes sociales con la frase: “I’m hotter by two degrees” (Soy más caliente por dos diplomas)

Al momento que el video se hizo viral muchas personas le comentaron en las redes sociales que ahora ganará más fama como modelo, por lo que probablemente este sea el inicio de su carrera.