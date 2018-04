VIDEO: Juega con una pistola y le dispara a su amigo en plena transmisión en vivo - Emisoras Unidas

Tres jóvenes se encontraban en el interior de un vehículo transmitiendo por Facebook, mientras bromeaban con unas pistolas. Esto sucedió en Houston, Estados Unidos, en la madrugada del pasado domingo.

En el video se puede observar a Cassandra Nicole Damper, de 25 años, agarrando una de las armas que estaba revisando con sus compañeros. Un muchacho de 26 años que estaba sentado al lado de ella, al que se ha identificado como Devyn Holmes, reaccionó diciéndole: “Me estas poniendo nervioso”.

Minutos después, Damper cargó el arma y le dispara accidentalmente en la cabeza a Holmes. Al momento, el joven fue trasladado al hospital Ben Taub y se encuentra en estado crítico. Las autoridades arrestaron a la mujer y al otro hombre que se encontraba en el asiento de atrás del vehículo.

UPDATE: We are aware of the video circulating on social media. The woman in the video has been charged w/ tampering/fabricating evidence. @HarrisCountyDAO will refer the case to a grand jury for determination of other possible charges. More details here https://t.co/4LhPnRomRS pic.twitter.com/2eu4lG1THw

— Houston Police (@houstonpolice) 2 de abril de 2018