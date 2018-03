VIDEO: Kendall Jenner hace alarde de su figura en ropa interior - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Kendall Jenner tiene uno de los mejores cuerpos en el negocio de modelaje.

Y la estrella de 22 años de Keeping Up With The Kardashians les recordó esto a sus admiradores mientras posaba en su ropa interior negra y su camiseta blanca mientras estaba en la entrada de su habitación en una sesión de Snapchat el domingo.

La modelo de Calvin Klein subtituló la imagen, “Tengo que irme a la cama”.

Esto ocurre después de que la joven le dijera a Vogue que está saliendo con la estrella del baloncesto Blake Griffin de Detroit Pistons, que quiere tener hijos de entre los 28 y los 29 años y que no es gay.

Cuando el escritor le preguntó acerca de Blake, al principio dice que es un “amigo” y luego dice: “Estoy feliz” y luego lo explica con un ademán, diciendo que es bueno que un ser querido sea amable con ella.