VIDEO | Keylor Navas hace historia con su tercera Champions, esta fue su reacción - Emisoras Unidas

Keylor Navas continúa haciendo historia del fútbol centroamericano al ganar con el Real Madrid su tercera Liga de Campeones, informó la agencia de noticias AFP.

“Es espectacular, estoy muy agradecido con Dios, son experiencias únicas, es un privilegio, la tercera Champions seguida”, declaró Navas a la televisión Antena 3 nada más terminado el partido.

“Cuando gané la primera no me imaginé que esto iba a pasar y hoy es una realidad, entonces no me queda más que disfrutarlo”, apuntó.

Buenas intervenciones

El costarricense de 31 años logró el título este sábado firmando además un buen partido. Sus intervenciones mantuvieron a raya en la primera parte a un Liverpool que parecía un vendaval.

Una vez que Navas cumplió con su trabajo en la primera parte, el Real Madrid se despertó en la segunda para ganar al Liverpool por 3-1 y conquistar el decimotercer título de su historia, el tercero seguido y el cuarto en las últimas cinco ediciones.

El Real Madrid parecía perdido en esa primera parte y se encomendó a Keylor, que mostraba seguridad ante el naufragio madridista antes del descanso.

Su primera intervención consistió en atrapar un disparo en el minuto 7 y después se ilustró con un contundente despeje de puños.

Aunque su mejor acción se dio en el minuto 23 cuando detuvo un peligroso disparo de Trent Alexander Arnold.

El lateral derecho con el número 66 a la espalda se encontraba en una inmejorable posición en el área y su disparo cruzado se encontró con un seguro Keylor, que en lugar de despejar, decidió atrapar el balón.

Se mostraba seguro el costarricense, en una final en la que debía disipar las dudas, tras una temporada en la que el Real Madrid quiso fichar al portero del Athlétic Bilbao, Kepa Arrizabalaga, y solo la defensa de Zinedine Zidane, que frenó la compra y respaldó a Navas, permitió al jugador tico mantenerse.

Es cierto que en la segunda parte, Keylor no estuvo muy acertado en el gol del Liverpool en el minuto 55, que en ese momento significaba el empate, pero el Real Madrid ya era otro equipo y se impuso con un tanto de Karim Benzema (51) y un doblete de Gareth Bale (64, 83), el primer gol de bella factura, con una chilena tras centro de Marcelo.

– Buena primera parte –

En ese tanto del empate del Liverpool, Keylor fue a detener un remate de cabeza de Dejan Lovren, a la salida de un córner, sin pensar que el senegalés Sadio Mané estaba en el camino y se anticipó al costarricense en su salida.

Un pequeño borrón en una buena actuación, frente a una tarde desastrosa de su colega del Liverpool, el alemán Loris Karius, que falló en dos de los goles, con un pase que fue interceptado por Benzema en el primer gol y al escapársele el balón de las manos, tras disparo de Bale en el tercero.

Keylor Navas es ya una leyenda en el Real Madrid, superando en gloria internacional a otro centroamericano ilustre, el mexicano Hugo Sánchez, ídolo del equipo blanco en la década de los ochenta y que estuvo presente este sábado en el Estadio Olímpico de Kiev.

Hugo Sánchez no logró ganar ninguna Liga de Campeones con el Real Madrid, aunque estuvo cerca en 1988, cuando el equipo blanco fue eliminado en semifinales por el PSV Eindhoven.

El mexicano logró la Copa de la UEFA, anterior nombre de la Europa League, en 1986. Más de treinta años después, Navas lleva tres Champions.