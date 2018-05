Video: Kim Kardashian se transforma en la princesa Jasmine - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Kim Kardashian se transformó en la princesa Jasmine una vez más, gracias al a la artista del maquillaje Kandee Johnson.

A pesar de su transformación casi idéntica, la estrella Keeping Up With the Kardashian no engañó fácilmente a su hija North West.

La mayor del clan Kardashian se convirtió en una réplica humana de Jasmine, con su maquillaje y vestuario.

Kim intentó convencer a su hija de ser la princesa, a través de una videollamada, pero North notó que la voz de Kim “no sonaba como a Jasmine”.

Una publicación compartida de Kandee Johnson (@kandeejohnson) el 28 May, 2018 a las 4:13 PDT

Este es el video de la transformación.