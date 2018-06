Video: La llamaron "loca" y perdió a 35 familiares en la erupción - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Eufemia García relató este día, cómo trató de advertir que San Miguel Los Lotes se iba a destruir y a desaparecer por la erupción del Volcán de Fuego, pero los funcionarios se rieron de ella y la llamaron “loca”.

García sintió el calor que producía el vapor producto de la erupción y lo primero que hizo fue pedirle a sus hijos que trataran la manera de no alejarse de ella.

Cuando encontró a un trabajador de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastre (Conred, y le advirtió que la aldea sería destruida y desaparecida él solo se carcajeó.

“Me dijo que estaba loca, -no estoy loca- le dije”, y alerte a más personas”, afirmó García.

“Yo me había quedado casi atrapada, era como un remolino, me aventó, pero logre salir”, afirmó la mujer.

Ella fue la persona que le pidió al presidente Jimmy Morales, utilizará un avión para lanzar agua hacia la aldea, y aunque él le dijo que no tuviera pena, e iba a ser todo lo posible, no cumplió nada, asegura García.

#EUVolcánDeFuego | Doña Eufemia García explica la conversación que tuvo con el presidente Jimmy Morales para que rescataran a su familia, y dice que “él no hizo nada”. #VideoEU ► @HMontenegro_EU. pic.twitter.com/xNUTHImNMC — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 10 de junio de 2018

“Ahora nuestros familiares están ahí enterrados”, narró García.

La mujer aseguró que ella no ha recibido víveres, ni comida, pues todos los días se dirige a la aldea a tratar de localizar a sus 35 familiares, “solo a dormir llegó al albergue, acá me he mantenido”, afirmó.

Información y videos Henry Montenegro