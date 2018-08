Video: Ladrón descubre que lo graba una cámara y hace esto - Emisoras Unidas

La Policía de Bombay divulgó en su cuenta de Twitter un video que muestra el momento en que un ladrón se arrepiente de sus acciones.

Al notar que una cámara de seguridad lo está grabando, el ladrón empieza a sonreír, hace un gesto de disculpa y devuelve la cartera a su propietario.

Las fuerzas de seguridad no precisa la fecha del suceso, si bien comentaron que, aunque el video es gracioso, “las consecuencias serán graves”.

The video is funny, but the consequences in reality will be quite serious! #EyeOpenersForYou pic.twitter.com/rcQqypvsqF

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) 20 de agosto de 2018