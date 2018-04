VIDEO: Le impiden a estudiante presentar su examen profesional por ir "mal vestido" - Emisoras Unidas

A través de redes sociales circula un video grabado por un estudiante del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, quien grabó el momento exacto en el que su examen profesional fue suspendido por una razón que ha generado polémica.

El joven se presentó a su Alma Mater para seguir el proceso de titulación correspondiente a su carrera. Al ingresar a la sala en la que se desarrollaría su examen profesional, una de las autoridades educativas decidió cancelar el examen debido a que según él, el alumno no vestía adecuadamente.

“Es un examen profesional, y como examen profesional ustedes deben de venir adecuadamente vestidos. No vienes a una fiesta, no vienes a cualquier otro examen, vienes a un examen profesional. Yo tengo toda la facultad de suspender en este momento el examen. Si yo veo tu vestimenta, no vienes al fresco ni vienes al gallinero”, indicó el profesor que ocupaba el cargo de Presidente del Jurado de Titulación.