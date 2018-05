VIDEO: "Lluvia de dólares" genera caos en una autopista - Emisoras Unidas

Una falla en la puerta de un camión blindado, causó que miles de dólares cayeran por una transitada autopista de Indiana, Estados Unidos.

Accidentalmente se abrió la puerta trasera de una camión Brinks de seguridad que transportaba billetes, generando un caos en la autopista por frenazos repentinos de las personas, que bajaban de sus autos, buscando atrapar un poco de dinero.

“Fue algo sacado de una escena de película, con billetes sueltos volando por toda la autopista”, expresó el cabo Brock McCooe.

El conductor del camión explicó que no se dio cuenta, hasta que le hicieron una seña.

No se sabe si el incidente fue resultado de una falla mecánica o un error humano, dijo la policía.

Inicialmente trascendió que se habían extraviado 600 mil dólares en billetes, pero luego la policía dijo que no se sabía el monto definitivo.

Las autoridades también apelaron a quienes recogieron dinero, devolverlo.

Video from Jazmyne Danae shows people picking up money on the side of WB I-70 after it flew out of a Brinks truck; the truck lost $600K in cash https://t.co/t1TK7VNthh pic.twitter.com/0L78CN9DXb

— FOX59 News (@FOX59) 2 de mayo de 2018