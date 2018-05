VIDEO: Luis Miguel se salva de tremenda caída en el escenario - Emisoras Unidas

El artista sigue dando de que hablar. En esta ocasión se salvó de sufrir una tremenda caída en el escenario y el momento quedó grabado en un video que circula en redes.

En las imágenes que fueron publicadas por el programa El Gordo y La Flaca, se observa a Luis Miguel sobre el escenario cantando, sin embargo, cuando camina parece ser que tropieza.

A diferencia de otros artistas que han terminado en el suelo durante alguna de sus actuaciones, Luis Miguel se salvó de caer, ya que recuperó el equilibrio y disimuló el pequeño accidente. Al ver el momento, sus fans comentaron:

“Se ve como si se le trabó un nervio de la pierna… no tropieso”; “jajaja no seas memon jajaja”; “Se la sacó como torero jijiuijijijijiji”; “Supo manejar la situación no se notó nada”; “Se le paró el corazón wow”; “Eso fue un tropezon con estilo” [sic].