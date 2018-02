VIDEO: Marilyn Manson tiene una "crisis" en el escenario - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

No fue el mejor momento de Marilyn Manson.

Los fanáticos que asistieron al concierto de la artista de 49 años en The Paramount en Huntington, Nueva York, se disgustaron después de que llegó 90 minutos tarde al concierto antes de un espectáculo lamentablemente abreviado, informó TMZ.

Según Newsday, Manson salió en una silla de ruedas, integrando su lesión en el acto, y recitó tres canciones: The Reflecting God, Deep Six y This is the New S ***, momento en el que comenzó a exigir a la audiencia que le mostrara afecto si ellos querían que él continuara actuando.

Su banda de acompañamiento estaba confundida, lo que llevó a una serie de canciones comenzando y deteniéndose, antes de abandonar el lugar, informó el periódico.

Los fanáticos inquietos empezaron a gritar para pedir un reembolso y arrojar vasos de plástico al escenario, momento en el que Manson regresó al escenario para dar solo un alarido prolongado.