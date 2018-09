Vídeo: Mbappé rescata al PSG en Nimes, pero termina expulsado - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El París Saint-Germain continuó imponiendo un ritmo infernal en la Ligue 1 francesa y sumó ya su cuarta victoria, esta vez tras ganar 4-2 este sábado en Nimes, gracias a los goles de Neymar, Ángel Di María, Kylian Mbappé y Edinson Cavani.

La nota negativa del partido para los hombres de Thomas Tuchel fue la expulsión en los instantes finales (90+5) de Mbappé, el hombre que había rescatado a su equipo en la segunda mitad, por dar un empujón a Teji Savanier, que le acababa de hacer una falta y que también vio la roja en esa acción.

“Si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer. Me disculparé ante todos los hinchas y ante todos, pero no puedo tolerar ese tipo de acciones, que no tienen espacio en un campo de fútbol”, aseguró Mbappé, que después del partido continuaba enfadado por lo ocurrido.

El vigente campeón se destaca como líder con un pleno de 12 puntos y únicamente el Dijon, que ganó igualmente en las tres primeras jornadas y que recibe este sábado al Caen, puede seguir su ritmo.

El brasileño Neymar abrió el marcador en el estadio des Costières en el minuto 36, empujando a la red un pase de la muerte de su compañero belga Thomas Meunier.

En la celebración se fue hacia la parte de la grada donde había una pancarta en la que en portugués le llamaban “llorona” en alusión a sus simulaciones en el Mundial-2018 y el astro de la Seleçao hizo entonces gestos de estar llorando, como respuesta irónica tras haber anotado.

El PSG ponía distancias en el marcador poco después, en el 40, con un gol olímpico, directamente desde el saque de esquina, del argentino Di María.

Todo parecía muy encarrilado para el equipo de la capital, pero el recién ascendido Nimes reaccionó en la segunda mitad.

En el 63, Antonin Bobichon acortó la desventaja con un tiro desde la frontal del área y en el 71 Teji Savanier empató transformando un penal concedido tras la revisión mediante el VAR.

El Nimes estaba lanzado y en el 75 Sofiane Alakouch envió un tiro al larguero de la portería defendida por Alphonse Areola.

– Reacción a tiempo –

Cuando el campeón de Francia estaba pasándolo peor apareció Kylian Mbappé para lograr el gol del triunfo en el 77, cuando en un contragolpe Presnel Kimpembe envió un pase en largo desde el centro del campo para que el joven atacante de 19 años controlara en la entrada al área, antes de enviar un tiro cruzado que supuso la victoria del equipo visitante.

En el 90+2, el uruguayo Cavani puso el 4-2 definitivo con un golpeo con la derecha en el área, para terminar de sentenciar.

Mbappé y Neymar han firmado cada uno 4 tantos en lo que va de campeonato en Francia y colideran la tabla de goleadores, a la espera del resto de partidos del fin de semana. Cavani logra su segundo gol en esta Ligue 1, en el segundo partido que disputa en ella.

“Física y mentalmente, es una gran victoria. El ambiente aquí en Nimes es una locura. El terreno de juego era terrible. El Nimes es un equipo que presenta mucha resistencia y ya lo sabíamos. Pero hemos respondido. Me gustó la reacción de mi equipo con el 2-2”, destacó Tuchel.

Este sábado se juegan otros cinco partidos. Además del partido del Dijon (2º) ante el Caen (17º) destaca también la visita del Lille (3º) a Angers (19º).

El domingo, Mónaco (10º) y Marsella (9º), ahora descolgados provisionalmente a 8 puntos del París Saint-Germain, se enfrentarán entre sí con el objetivo de no perder más el ritmo impuesto por el gran favorito.

El viernes se había abierto la cuarta jornada con la derrota del Lyon en casa por 1-0 ante el Niza. Los lioneses quedan a 6 puntos del PSG.

