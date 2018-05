Video: Meghan rompe el protocolo y le hace cariño en público a su esposo - Emisoras Unidas

Entre las varias cosas que deberá sacrificar la ahora esposa del Príncipe Harry es el afecto de cualquier tipo en público.

Pero al parecer eso le tomará tiempo a la exactriz, ya que en la fiesta de cumpleaños 70 del Príncipe Carlos sobo la espalda de su pareja, que aunque para mucho es un gesto simple, no está permitido.

Al darse cuenta del error, Meghan rápidamente tomo el brazo del Príncipe, luego se le vio en el resto del evento a unos centímetros de su acompañante.

Alrededor de seis mil personas se encontraron en los terrenos del Palacio de Buckingham para tomar té, sándwiches y comer pastel para celebrar al Príncipe Carlos.

And it’s goodbye from us….(clearly the post wedding glow hasn’t rubbed off given that PDA!) #DukeandDuchessofSussex pic.twitter.com/t2S0DtUZTS

— Rebecca English (@RE_DailyMail) May 22, 2018