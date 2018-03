VIDEO: Messi revela el motivo por el que vomitaba durante los partidos - Emisoras Unidas

El astro argentino, Lionel Messi, reveló cuál fue el motivo por el que vomitaba durante los partidos.

En una entrevista le preguntaron a la estrella del Barcelona sobre la situación de su país natal, la Copa Mundial de Fútbol y su familia, entre otros. Sin embargo, hubo un tema que llamó la atención, debido a que había sido una crítica recurrente durante la carrera del jugador del F.C. Barcelona, los constantes ataques de vómito que sufría durante los encuentros.

Messi respondió que estos ataques se debían a la mala alimentación que el jugador argentino llevaba cuando era más joven.

Explicó que no llevaba una dieta cuidadosa y que comía toda clase de comidas azucaradas a cualquier hora del día, lo que lo conducía a no tener una buena digestión, provocando los vómitos.

“Sí que tenía todo ahí adentro, tenía un quilombo bárbaro por lo mal que he comido durante muchos años. Uno con más o menos buen físico, con 23 o 24 años no siente nada. Comía chocolate, alfajores, gaseosas, de todo. Ahora como bien, como pescado, como carne, como ensalada, como verdura. Como de todo, pero ordenado. […] Yo noté mucho el cambio, sobre todo en el tema del vómito, en el que se dijeron muchísimas cosas y se hablaron de un montón de cosas que podían ser, pero al final me acomodé y no se dio más.”