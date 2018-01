VIDEO: Militares sorprenden por hacer sensual baile en ropa interior - Emisoras Unidas

Sin embargo, gracias al poder de las redes sociales, se han evitado las expulsiones.

El video que muestra a los cadetes en ropa interior, gorras y arneses, bailando en el Instituto de Aviación Civil Ulyanovsk, ha sido visto más de cinco millones de veces.

Y ha causado controversia en Rusia y fue calificado como “escandaloso” por la Agencia Federal de Transporte Aéreo de ese país.

Sin embargo, las autoridades suavizaron su postura después de que el comportamiento de los cadetes fuera defendido en línea por miles de personas.

Una petición que indica que la escuela de aviación no debería expulsar a los cadetes ha sido firmada más de 40,000 veces, y muchos consideran que el video es una diversión inofensiva.

The future of Russian Air Force looks bright if these cadets manage to graduate 😂 pic.twitter.com/psbTTJ7zw1

— МОСКОУИЦ 🍂 (@iFortknox) January 17, 2018