VIDEO: Misil israelí destruye un lanzacohetes iraní - Emisoras Unidas

Israel publicó imágenes del momento en que uno de sus misiles destruyó un lanzacohetes iraní en Siria en represalia por las fuerzas de Teherán que bombardearon las Alturas de Golán.

El video fue revelado cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que Irán había ‘cruzado la línea roja’ al disparar 20 cohetes a través de la frontera el jueves temprano.

El clip de 20 segundos muestra un misil montado con una cámara que se precipita hacia el sistema de interceptación aérea SA22 cuando los soldados se pararon a pocos metros de distancia, sin darse cuenta del impacto inminente.

Un sistema de interceptación aérea SA22, también conocido como Pantsir-S1, es un sistema de armas de artillería antiaéreas y antiaéreas de corto a medio alcance montado en un camión.

Israel dijo que había atacado casi toda la infraestructura militar de Irán en Siria, destruyendo decenas de sitios, en una operación conocida como “House of Cards” luego de que las fuerzas iraníes dispararon cohetes contra territorio controlado por Israel por primera vez.

