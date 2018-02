Esposa y mamá, Diana Ringo, utiliza corsé durante 23 horas todos los días para mantener su diminuta cintura. Únicamente se la quita cuando se baña o hace ejercicios.

Ringo trabajó como chef durante nueve años en la Marina de Estados Unidos. Comenzó a utilizar corsé hace casi tres años después de perder sus curvas naturales tras el nacimiento de sus gemelos.

En lugar de perder las 77 libras que subió durante el embarazo con una dieta equilibrada y ejercicio, Diana decidió recuperar su figura de “reloj de arena” usando corsés.

Diana comentó: “Cuando me pongo el corsé, me siento tan sexy. Naturalmente, me sentí muy sexy, pero me ayudó mucho más a aumentar mi autoestima, me hace sentir bien. No estaba contenta con mi cuerpo porque era gorda. No hay nada de malo en ser gordo, pero mi grasa no se distribuye de manera femenina. Se distribuye como si tuviera un tipo de cuerpo masculino y no me gusta esa forma”.