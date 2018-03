VIDEO: Mujeres impactan en programa de televisión debido a su figura - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Los presentadores de This Morning, Holly Willoughby y Phillip Schofield están acostumbrados a entrevistar a todos, desde el primer ministro hasta las estrellas de reality show.

Pero los profesionales casi perdieron las palabras durante el show del lunes cuando Dolly, Mary y Lily parecieron hablar sobre sus cirugías de aumento de senos.

Phil y Holly no pudieron ocultar su sorpresa cuando el trío les explicó que querían implantes más grandes.

Los invitados de esta mañana revelaron que tienen senos entre los tamaños 34M y 34OO después del uso de “expansores” que permiten que la solución salina se bombee a el pecho.

Holly no supo dónde mirar durante la entrevista y admitió: “Me preocupaba que mirara hacia abajo automáticamente, y no quiero hacer eso porque creo que es un poco grosero, pero es difícil”. “¿Cómo te imaginas que me siento?”, bromeó Phil.

Video: Daily Mail