VIDEO: Murciélagos invaden un supermercado - Emisoras Unidas

Los compradores de un supermercado en Texas, Estados Unidos, se sorprendieron al verse rodeados por decenas de murciélagos.

El extraño incidente tuvo lugar en un supermercado de Alvin, al sur de Houston, y fue captado en video por varios compradores que quedaron desconcertados.

Felicia Prosser, compartió su grabación en Facebook, en la que muestra a los mamíferos alados navegando entre los refrigeradores industriales que contienen productos cárnicos.

Tras el incidente la tienda se vio obligada a cerrar y realizar una limpieza del lugar para evitar alguna enfermedad transmitida por el excremento de los murciélagos.

Bats in Walmart. Only in Alvin Tx pic.twitter.com/U2PCV5TRoN

— Grizzly Yancy🐻 (@_GrizzlyMMA) 9 de enero de 2018