VIDEO: Niña siria relata cómo sobrevivió a un ataque químico - Emisoras Unidas

Una niña de siete años habló de cómo se escondió en un sótano y “olió a sangre” después de un ataque químico del gobierno sirio.

Las imágenes de Masa, quien se mostró llorando junto con otros niños atendidos por médicos, conmocionaron al mundo cuando se transmitió tras la atrocidad del 7 de abril en Douma.

Ahora ha hablado de la horrible experiencia de ser gaseada por el régimen del presidente Bashar al-Assad.

En declaraciones a la BBC , dijo: “Estábamos en Douma en el sótano bajo bombardeo. De repente, arrojaron un barril. No explotó. Pero hizo [un sonido como] ‘feesshh'”.

Luego le dijeron que “subiera” al edificio, pero cuando llegó al último piso, se desplomó y agregó: “No pude detenerlo”.

“Mi madre le dijo a mi tío: ‘Mi hija, mi hija, mi hija'”, relató. “Mi tío vino y me llevó. Él trajo una tela húmeda y me llevó arriba. Tres doctores vinieron. Uno me llevó y el otro llevó a mi hermana y corrió”.

“Nos llevaron al primer punto médico en el suelo y nos echaron agua. Luego nos llevaron, nos rociaron y nos dieron una inyección. Cuando nos fuimos a dormir, los aviones bombardearon y nos cubrieron de polvo”, finalizó.

Se cree que al menos 75 personas murieron en el ataque y miles de sobrevivientes huyeron a campos de refugiados en el norte de Siria.

Masa y su hermana gemela Malaz estaban escondidas en un sótano con su familia y docenas de sus vecinos cuando comenzó el ataque.

El grupo se había cubierto después de que las bombas de barril comenzaran a caer.

Video: BBC