Video: Niño beisbolista se hace viral por correr en cámara lenta - Emisoras Unidas

Un niño de 3 años que juega en una liga infantil de béisbol en California se hizo viral gracias a un video en el que se le ve corriendo a la base, pero en cámara lenta.

El clip fue compartido en Twitter por Tabby Rodríguez, quien filmó a su primo Lennox Salcedo poniéndole un poco de tensión al juego en su camino a completar una carrera a ‘home’.

“Si alguno de ustedes necesita reírse, el entrenador le dijo a mi primo que corriera lo más rápido posible y él así lo hizo”, publicó junto al video Tabby.

If any of you need a laugh, the coach told my cousin to run home as fast as he can and he delivered pic.twitter.com/VpBBzIEtzf

— ratby (@TabbyRodriguez) 29 de abril de 2018