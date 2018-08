Video: Niño de dos años fuma peor que un adulto ¿Cómo obtuvo el vicio? - Emisoras Unidas

El niño comenzó a fumar recogiendo colillas de cigarrillos del suelo cerca del puesto que tiene su mamá en un mercado de Sukabumi, Indonesia.

El gusto de Rapi por el tabaco aumentó cuando los compradores que pasaban por el mercado comenzaron a darle cigarrillos, alentando su hábito.

Casi dos meses después, Rapi está sumido en la adicción y se dice que fuma al menos un paquete al día.

Su madre Maryati, de 35 años, dijo: “Comenzó recogiendo colillas y ahora fuma”.

Ella ha confesado que sigue alimentando su insaciable hábito para evitar que se enfurezca.

Maryati dijo que “no puede dormir” y comienza a “llorar y llorar” a menos que ella le compre un paquete de cigarrillos todos los días.

Indonesian toddler Rapi Ananda Pamungkas smokes 40 cigs a day

Mum says, 2 year old Rapi is aggressive If I don’t give him a cigarette. He can't sleep and starts rampaging & crying

She buys him 2 packs of cigs a day to appease him and stop his tantrums pic.twitter.com/Vs0KYyKn9s

— Swearing Kids (@SwearingKids) August 15, 2018