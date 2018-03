VIDEO: No reconocen a Galilea Montijo por sus cirugías plásticas - Emisoras Unidas

Galilea Montijo recibió una sorpresa que la tomó desprevenida durante la reciente transmisión del programa Pequeños Gigantes.

En una parte del show llamada “Los Peque-Expedientes” reaccionó al ver un video que habían preparado. El mismo mostraba diferentes facetas de la carrera de la actriz.

Dentro de las reacciones de los niños se encontraron respuestas tan variadas como: “Ahorita ya la veo más guapa, más Galilea”; “Como que no era Galilea”; “No era tan bonita como ahora es” y “Yo creo que Galilea no se ha bronceado y ahora se ve más blanquita”.

Mientras se transmitía el video, en un recuadro, en la parte inferior derecha de la pantalla se podía ver a Galilea reaccionar en vivo a los coloridos comentarios de los pequeños.

Al finaliza el video, Galilea comentó:

“Sí, sí, no soy Michael Jackson, no me blanquee. Lo que pasa es que en el foro siempre estamos debajo de estas luces. No hay manera de asolearse”.