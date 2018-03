VIDEO: Pequeño gatea por debajo de la puerta de un baño para pedir ayuda - Emisoras Unidas

Andrew Hall se sorprendió bastante al tomar un descanso en el baño durante su turno en un restaurante de comida rápida.

Mientras estaba sentado en el inodoro en un restaurante de Lynchburg, Virginia, Levi Stevens, de 4 años, se arrastró debajo de la puerta del baño para pedir ayuda para lavarse las manos. El video de Hall sobre el encuentro se ha vuelto viral, con más de 10 millones de visitas en Twitter.

Según la madre de Levi, Melissa Stevens, ella le había dicho a su hijo que fuera a lavarse las manos, y él se había ido para ir a la habitación de los hombres cuando ella realmente quería que fueran juntos al baño de mujeres.

El problema era que su padre no estaba allí. “Quiero que alguien me sostenga y me ayude a lavarme las manos”, le explicó Levi a Hall.

Melissa dijo que estaba parada afuera del baño, que había abierto la puerta y le gritó a Levi que saliera. Notó que no sentía que su hijo estuviera en peligro y que podía escuchar la conversación desde el exterior del baño.

A la mañana siguiente, “recibí una llamada de un amigo que me preguntó si había visto el video viral de un niño que se parece a Levi” en el baño del restaurante. Melissa escribió en su página de Facebook. “Estuvimos allí anoche… Contuve la respiración y vi el video de mi dulce y valiente niño pidiendo ayuda para lavarse las manos”.

Otros usuarios comentaron lo peligroso que puede ser que un pequeño ingrese a un baño de hombres solo. El joven que grabó el video pudo haber sido un “enfermo”, así que el mismo se hizo viral para concienciar a las personas del cuidado de sus hijos.

Chick Fil a never ceases to amaze me. And yes it was my pleasure! pic.twitter.com/GZoB7Bm5T7

