VIDEO: Perro dice "mamá" antes que el bebé - Emisoras Unidas

El feminismo es la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Es así de simple, no más, no menos. Aunque el feminismo sea un tema del día a día no quiere decir que el concepto de igualdad esté claro. Sólo hace falta ver las reacciones de la mayoría de las personas al escuchar la palabra feminista para darse cuenta que claramente son más los que no entienden su verdadero significado.