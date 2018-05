Video: Policía golpea salvajemente a una joven en la playa - Emisoras Unidas

Una joven fue golpeada en el rostro por un agente de la policía mientras la arrestaba en una playa en Wildwood, Nueva Jersey, Estados Unidos.

La grabación que se ha hecho viral en las redes sociales muestra como los oficiales de la policía golpean a la joven identificada como Emily Weinman, de 20 años, originaria de Pennsylvania.

La joven es acusada de “asalto agravado a un oficial de la policía, asalto agravado por escupir fluidos corporales a un agente de policía, conducta desordenada, resistencia al arresto, obstrucción y posesión de alcohol por ser menor de edad”.

I was sleeping on the beach and I woke up to this.. i can’t believe it.. pic.twitter.com/UJE5Sy7E4G

— Lexy (@HewittLexy) 26 de mayo de 2018