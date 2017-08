VIDEO: Policías registran parte íntima de una mujer

Compartir Facebook

Una mujer que se pasó un semáforo en rojo fue detenida por la Policía del condado de Harris, en Texas, Estados Unidos.

Los oficiales de la Policía aseguraron que la conductora olía a marihuana, por lo que la sujetaron y le quitaron los pantalones y comenzaron a buscar droga en su zona íntima.

“Se supone que los policías te cuidan. No que te violen. Así es como me siento. Me siento como si fui violada”, dijo la víctima del abuso policial.

El incidente ocurrió hace dos años, pero las imágenes fueron reveladas este día, ya que una anterior demanda contra los agentes no prospero, y ahora prepara una demanda federal judicial por derechos civiles, que se prevé pase a juicio en enero de 2018.

Advertencia: imágenes explicitas.