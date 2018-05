VIDEO | Presunto terrorista mata a dos policías y un civil en una ciudad de Bélgica - Emisoras Unidas

Un hombre mató este martes a dos agentes de policía y a un pasajero de un vehículo en la ciudad belga de Lieja, durante un tiroteo ocurrido sobre las 10.30, hora local, que la Fiscalía Federal investiga como un presunto caso de terrorismo. Fuentes policiales confirmaron a Efe que otros dos policías han resultado heridos y el autor de los disparos ha sido abatido por una unidad de la policía local. Grito antes del ataque Según medios belgas como el diario “La Libre Belgique”, el atacante habría gritado “Alá es grande” durante el tiroteo. El hombre, nacido en 1982, efectuó los disparos en una avenida del centro de Lieja (este de Bélgica) tras verse sorprendido en un control rutinario a las puertas del Café des Agustins. El supuesto terrorista desarmó a uno de los policías y tras disparar sobre los agentes trató de refugiarse en el cercano instituto Waha, donde tomó como rehén a una mujer de la limpieza, que se encuentra sana y salva. #Liege #boulevard #avroy #shooting #fusillade #echanges 2 policiers morts pic.twitter.com/m72CcIzr9A — QK Pham (@Moon_DEX) May 29, 2018 Abatido El atacante fue abatido por la policía en el centro educativo y los estudiantes del centro están bajo protección policial sin que ninguno de ellos haya resultado herido, informó el Centro de Crisis de Bélgica. La cadena de radio “RTL” indicó que el individuo salió ayer de prisión de Lantin, donde cumplía condena por delitos menores y había “frecuentado” a detenidos radicalizados, mientras que la cadena “RTBF” precisa que no estaba fichado por radicalización. La avenida en la que se ha producido el tiroteo se ha cerrado al tráfico y el alcalde de Lieja, Willy Demeyer, se ha desplazado al lugar de los hechos. Incidente “grave” El primer ministro belga, Charles Michel, dijo en declaraciones a la cadena “RTL” que se trata de un incidente “grave” del que se ocupan el ministro del Interior, Jan Jambon, el titular de Justicia, Koen Geens, y el Centro de Crisis nacional, que no ha elevado la alerta antiterrorista del país, que se mantiene en nivel 2 sobre 4. “En nombre del Gobierno, todo nuestro apoyo a las familias de las víctimas”, agregó el jefe del Ejecutivo. La policía local ha convocado una rueda de prensa para ofrecer más detalles sobre el incidente. EFE