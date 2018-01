Vídeo: Primer gol del año en la liga de Gales lo hizo un portero - Emisoras Unidas

La jugada se dio el día de Año Nuevo, y fue vital para las aspiraciones de los ‘Viejos Dorados’ para mantenerse en la lucha por la permanencia.

Lee Idzi anotó en el duelo de visita de su equipo ante el Aberystwyth, en el que su tanto sirvió para derrotar 1-2 al equipo local.

LEE IDZI! 👀⚽

Golwr Caerfyrddin gyda gôl gyntaf 2018 Uwch Gynghrair Cymru!@CarmarthenAFC goalkeeper, @leeidz1, with the first @WPL_Official goal of 2018! pic.twitter.com/75UCkFzlGR

