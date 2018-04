VIDEO: ¿Qué tanto ama a su equipo? Hombre se tatúa camisola de fútbol - Emisoras Unidas

Boa noite nação Rubro-negra video completo da sessão que fiz da última faixa vermelha do #mantonapele esta na minha pagina do Facebook mantonapele https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=438375993252875&id=429418747481933 e no YouTube Maurício.flamengo 1984 https://youtu.be/kv6vqIsbwuU Apoiadores no Instagram ⤵ @flamengo122anos @flaboutique @anjinhodoflamengo @nrnmetropolitano @_flausa @espacorubronegro @flamengoarte @flamengoforte @matts_1981 @rrn_oficial @paparazzorn @fla_r.a.p @colunadoflamengo @flamengo @fla_naticos @carabao.sul @coutogeferson_fla @magatattoo @mengao_news @josecaricaturas @rndestacruz @verdadevermelhoepreto @adidasbrasil @carabaoenergybrasil @timbrasil @mrvengenharia @jeepdobrasil @guaravitaoficial @carabaobr @18kflamengo @urubuzadasc @rrn_oficial @ubz_sp @lima_claudionor @nativuscare

A post shared by José Mauricio dos anjos (@mauricio.flamengo) on Apr 4, 2018 at 7:01pm PDT