VIDEO: Reos muestran que tienen armas a través de una transmisión en vivo

Compartir Facebook

Twitter

El Departamento de Correcciones de Carolina del Sur realiza una investigación después de que un reo en una prisión utilizó repetidamente un teléfono celular y redes sociales para publicar videos e incluso transmitir en Facebook Live mientras portaba un cuchillo.

José Ariel Rivera está en Evans Correctional Institution en Bennettsville, Carolina del Sur, cumpliendo una sentencia de 10 años por una condena por robo en 2014.

“Compruébelo”, dijo Rivera. “¿Ves esto (el cuchillo) así como lo hacemos aquí todo el día”, dijo en la transmisión.

Rivera camina de arriba y abajo en los pasillos de la instalación aparentemente sin consecuencias.

El preso también parece estar comunicándose con varios de sus amigos de Facebook, uno de los cuales se refiere como su “mamá bebé”.

“Mamá bebé está tropezando”, dijo Rivera. “Pero ella me mira, sin embargo, y ella me ama, sin embargo, ella puede hablar todo lo que ella quiere, pero lo real está aquí, me aman aquí, me oyes, grandes cuchillos y todo”, agregó en el video.