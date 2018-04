VIDEO: Reportera estalla de ira al ser acosada en una transmisión en directo - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Durante la previa a la final de la Copa del Rey entre el FC Sevilla y el FC Barcelona, una periodista francesa reprendió verbalmente a varios aficionados catalanes, luego de que uno de ellos la acosara.

Los hechos ocurrieron durante un programa en vivo de la reportera de Canal+, Marina Lorenzo, quien intentaba trasmitir el ambiente que se vivía a las afueras del Estadio Metropolitano de Madrid.

En medio de la algarabía, algunos hinchas del club azulgrana con gritos, canciones y empujones interrumpieron en varias ocasiones a la corresponsal, que tomó las reacciones de la mejor manera y mantuvo el control de la situación.

No obstante, la actitud de los fanáticos comenzó a incomodar a Marina Lorenzo y fue entonces cuando uno de los presentes, al parecer alcoholizado, se acercó y le agarró el brazo.

“No me toques, no me toques”, respondió la mujer en castellano.