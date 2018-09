Video: Rescatan a perros atrapados en el agua tras paso de Florence - Emisoras Unidas

Seis perros que habían sido abandonados por sus dueños, en Carolina del Norte, Estados Unidos, en medio de la inundación que dejó a su paso el huracán Florence, fueron rescatados.

En la grabación, se observa cómo los perros están atrapados en el agua, encerrados en una jaula al aire libre mientras el agua incrementa su nivel peligrosamente.

El periodista que compartió el video a través de Twitter, manifestó que el agua era tan alta que se pudieron haber ahogado, también recomendó a las personas que se llevaran a sus animales ante una emergencia.

Rescued six dogs in Leland, NC, after the owner LEFT THEM locked in an outdoor cage that filled with flood water that was rapidly rising.

We got them out, but by the time we left, the water was so high that they would have drowned. BRING YOUR PETS WITH YOU! #HurricaneFlorence pic.twitter.com/tRibGxCjXy

— Marcus DiPaola (@marcusdipaola) 16 de septiembre de 2018