Video: Roba avión para estrellarlo - Emisoras Unidas

El avión Bombardier Q400, de fabricación canadiense con capacidad para 76 pasajeros, iba vacío, en el momento que fue robado.

“Un trabajador de la aerolínea realizó un despegue sin autorización en Seattle-Tacoma. La aeronave se estrelló al sur del estrecho de Puget”, informó el aeropuerto en su cuenta oficial de Twitter.

El Departamento del Sheriff del condado de Pierce informó en un primer momento que el autor del suceso era “un mecánico de una aerolínea”, de 29 años, que actuó solo, y su acción no tenía fines terroristas.

Un video amateur difundido en las redes sociales mostraba el avión haciendo una acrobacia en el aire, y luego volando a baja altura sobre el agua.

Fantastic #video by John Waldron showing the Q400 perform a barrel roll, barely hitting the water in the Puget Sound last night.

This guy might have not been a licensed Pilot. But this acrobatic maneuver requires some mad skills, especially on a passenger plane! pic.twitter.com/nor4STafkd

— Enrique Perrella (@Enrique77W) 11 de agosto de 2018