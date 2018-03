VIDEO: Se quiso realizar un sexy tatuaje pero el desenlace fue fatal - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

En redes sociales ha circulado un video que muestra a una joven que se movía mientras le hacían un tatuaje. La mujer esperaba obtener un sexy tatuaje.

El desenlace es fatal

La joven se había decidido a realizarse el tatuaje, sin embargo, sus gestos de dolor eran evidentes y no dejaba trabajar con tranquilidad al tatuador.

Las imágenes corresponden a un estudio ubicado en la ciudad de Ho Chi Min al sur de Vietnam. La mujer se recostó en una camilla, boca abajo, para que le hicieran el tatuaje. Una vez el tatuador hizo la guía, inició la parte dolorosa y fue en ese momento cuando iniciaron los problemas. La joven no soportaba el dolor y se movía constantemente.

El tatuador le pedía que se estuviera quieta o no hacer movimientos bruscos porque podía echar a perder el trabajo. Sin embargo, la mujer no podía mantenerse bien por lo que le colmó la paciencia al artista quien terminó reaccionando de una manera no esperada. Este fue el momento: