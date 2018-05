VIDEO: Soldado no llega a tiempo y así presencio el nacimiento de su hija - Emisoras Unidas

Un soldado estadounidense presenció el nacimiento de su hija por teléfono, luego que su vuelo se retrasara y no pudiera llegar a tiempo a su hogar, en Brandon, Mississippi.

Una mujer que compartía el mismo vuelo retrasado, procedente de El Paso, Texas, mostró como el soldado, identificado como Brooks Lindsey, estaba sentado en el suelo mientras observaba como su esposa daba a luz a una niña.

“Este soldado estaba en mi vuelo retrasado ayer a Mississippi. Tuvo que ver el nacimiento de su hijo en FaceTime. Estaba llorando y nuestros corazones estaban destrozados. Todos le dimos algo de espacio. Cuando escuchamos al bebé llorar todos nos alegramos por él”, comentó.

#Congrats to Spc. Brooks Lindsey on the birth of his daughter! He was stuck in Atlanta due to flight delays traveling from mobilization training in Texas with the 2nd Battalion, to get home to Brandon, Miss., for the birth. He watched it via FaceTime in the airport. #MSNG pic.twitter.com/Tdn2ofuPWA

— MS National Guard (@nationalguardMS) 8 de mayo de 2018